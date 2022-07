Castellabate, incidente sulla Via del Mare: ferito un centauro L’uomo sarebbe stato colpito da un’auto in transito

È stato scaraventato a terra da un'auto che poi non si è fermata per i soccorsi lungo la Via del Mare, all’altezza della località Cenito, intorno all’ora di pranzo. Un uomo di mezza età, originario del posto ma residente da anni in America, in sella al suo motorino, è caduto a lato della sede stradale, riportando più escoriazioni.

Tempestivo l’intervento sul posto dei sanitari delle associazioni Givi e Tommy 125 e di un’ambulanza Rianimativa. L’uomo è stato portato in ospedale, le sue condizioni sono stabili. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito da un’auto in fase di sorpasso tanto da perdere l’equilibrio e cadere al suolo. L’automobile, tra l’altro, non si è neanche fermata. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno già visionato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza di un’attività commerciale della zona e raccolto anche le testimonianze di chi stava transitando in zona al momento del sinistro.

È il secondo incidente simile nel giro di tre giorni e i residenti chiedono più sicurezza.