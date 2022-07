"Ha importunato la mia fidanzata", e uccide ambulante a bastonate L'omicidio a Civitanova Marche: la polizia ha fermato un 32enne di Salerno

Omicidio e rapina: sono le accuse che la polzia di Civitanova Marche contesta ad un uomo di 32 anni originario di Salerno. Secondo gli investigatori è stato lui ad uccidere brutalmente Alika Ogorchukwu, venditore ambulante nigeriano di 39 anni.

Stando alla ricostruzione degli investigatori, i due sono stati protagonisti prima di un battibecco e poi di un breve inseguimento a piedi. Il sospettato avrebbe colpito ripetutamente la vittima con una stampella.

Colpi ripetuti e violenti, con il nigeriano a torre. Il 32enne avrebbe poi schiacciato la testa dell'ambulante tenendogli un ginocchio sopra mentre gli teneva stretto un braccio. Episodio immortalato in una serie di foto e video immortalati sui social.

Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i soccorsi ma per Alika non c'era più nulla da fare. La fuga del 32enne salernitano è durata poco: quando i poliziotti lo hanno preso, avrebbe riferito di aver agito così perché il nigeriano aveva importunato la fidanzata. Versione, questa, ancora al vaglio degli investigatori.

Nel frattempo, la procura marchigiana ha disposto l'autopsia per avere ulteriori elementi. Alika, 39 anni, viveva in un comune vicino ed era padre di un bambino piccolo. A Civitanova era conosciuto da tanti proprio per la sua professione di venditore ambulante.

Il giovane salernitano si trova ora in carcere.