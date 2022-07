Cilento, operazione "spiagge pulite" in diversi comuni L'attività è svolta per evitare che le persone occupino abusivamente anche le spiagge libere

Continuano i controlli sugli arenili affinché le spiagge libere siano realmente libere in diversi comuni della costa cilentana. A Castellabate, gli agenti della polizia municipale, in collaborazione con capitaneria di Porto, gli addetti della Castellabate Servizi e la Protezione Civile sono intervenuti per ripulire le spiagge libere occupate abusivamente con ombrelloni e attrezzature varie da spiaggia.

Stessa operazione pure a Pisciotta, dove 7000 mq di arenile sono stati liberati e oltre 200 attrezzature sequestrate. È questo il bilancio dell’operazione realizzata la scorsa notte dagli uomini della capitaneria di Porto dell’ufficio marittimo di Palinuro agli ordini del tenente di vascello Amalia Mugavero. Come spesso accade, le postazioni in spiaggia vengono assicurate dalla presenza di ombrelli lasciati dai proprietari proprio per assicurarsi un posto lungo l’arenile. Una pratica che impedisce a tutti i fruitori delle spiagge libere di potervi accedere liberamente e si godere delle bellezze dei luoghi.