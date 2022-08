Salerno: a Mercatello esplosi altri colpi di pistola Al lavoro la polizia in via Leucosia

Ancora spari a Salerno, è successo nel quartiere di Mercatello, in via Leucosia. Sulla vicenda sta indagando la polizia di stato dalle prime ore del mattino. Solo la settimana scorsa, in via Palinuro, si era verificato un episodio analogo, con un colpo esploso nella notte. Ad allertare i carabinieri erano stati proprio i residenti della zona, lanciando l'allarme con una telefonata al 112.

Era stato recuperato un bossolo di pistola nei pressi di un'attività commerciale. Gli inquirenti stanno indagando per risalire ai responsabili dell'episodio. A sparare in via Palinuro sarebbe stato un ragazzo, che era in compagnia di altri coetanei. Preoccupa l'escalation di questi raid che si stanno verificando a distanza ravvicinata nel tempo nella zona orientale.

Le forze dell'ordine ipotizzano dei regolamenti di conti tra persone entrate in contrasto tra loro per qualche motivo o più verosimilmente ad una guerra in atto tra bande rivali per lo spaccio di sostanze stupefacenti in quella parte della città.