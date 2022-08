Fiamme tra Vietri e Cava: brucia la montagna, incendio visibile anche da Salerno Il rogo, alimentato dal vento, si è sviluppato a ridosso del viadotto Olivieri

Ancora fiamme in provincia di Salerno. Un vasto incendio, nella tarda serata di ieri, è scoppiato sulle colline tra Cava de Tirreni e Vietri sul Mare, a ridosso dell’autostrada nei pressi del viadotto nel rione Olivieri. Fiamme alte e fumo visibili per diversi chilometri, anche da Salerno e dalla Costiera Amalfitana. Il fuoco, alimentato dal vento, ha divorato decine di ettari di macchia mediterranea, lambendo anche la zona attorno al Castello Arechi.

Una corsa contro il tempo per i vigili del fuoro che si sono occupati delle operazioni di spegnimento. Accertamenti in corso per risalire alle cause dell'incendio.