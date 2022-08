Salerno, sbarco portato a termine nonostante il no di De Luca Il prefetto: “All'arrivo della nota del governatore i migranti maggiorenni erano già tutti a terra”

Completato a Salerno lo sbarco di 387 migranti, nonostante la nota del governatore Vincenzo De Luca che chiedeva la quarantena a bordo per i positivi al Covid 19, ben 50. Il prefetto Francesco Russo ha chiarito che tutto è proseguito perché i maggiorenni erano già scesi tutti a terra, restavano solo i minori non accompagnati. Quindi – pur condividendo i timori del presidente della Regione Campania – tutto era già stato fatto. Come ha confermato anche Alessandro Porro, presidente della ong 'SOS Mediterranee Italia', a margine dell'arrivo della Ocean Viking.

"Oggi a Salerno abbiamo condotto le operazioni di sbarco attenendoci come sempre alle disposizioni delle autorità competenti e senza essere influenzati da dichiarazioni che sembrano per lo più creare allarmismo. Siamo sollevati di sapere che le 387 persone che abbiamo soccorso sono state sbarcate in sicurezza, in conformità con i protocolli vigenti; fra di loro ci sono anche 152 ragazzi e ragazze", ha spiegato Porro. La nota di De Luca ha suscitato diverse reazioni politiche.

"Incredibile che soltanto giunti a Salerno si scopra che c'e' un focolaio Covid tra gli immigrati. La Lamorgese doveva dimettersi molto tempo fa ma ha una nuova occasione. De Luca cerca di correre ai ripari ma ha fatto la figura del turista svedese, governatore per un giorno. Il porto di Salerno non può essere il terminal della disperazione, il nostro territorio già ha dato, bisognava fermare questo sbarco perchè non si può caricare altro peso sociale sui nostri cittadini. De Luca e il suo governo nazionale hanno fatto un'altra pessima figura", accusa il senatore Iannone, commissario regionale di Fratelli d'Italia in Campania.

"La macchina dell'accoglienza si è rivelata assolutamente impreparata alla ipotizzabile emergenza dovuta alla presenza, a bordo della nave Ocean Viking, di un focolaio Covid. L'ennesimo desolante fallimento delle politiche immigrazioniste del ministro dell'Interno e del governo. Bene ha fatto il governatore della Campania a bloccare lo sbarco dei migranti", l'idea del Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli che ha concluso: "Questo dimostra chiaramente che De Luca fa male a sostenere con il suo partito, il Pd, la Lamorgese e la sua totale inadeguatezza al ruolo che ricopre. Tuttavia, quanto accaduto era palesemente prevedibile".

"Sbarcati a Salerno, nonostante il focolaio di Covid, i 387 passeggeri della Ocean Viking ai quali auguriamo una pronta guarigione. Se da un lato accogliamo con soddisfazione la notizia dei controlli sanitari a bordo, dall'altra assistiamo con sgomento all'ennesima dimostrazione di come le istanze dei territori vengano ignorate da chi guida il Viminale.

Oggi inascoltate le raccomandazioni di un presidente di regione e di un sindaco che hanno auspicato lo stop allo sbarco e, come prevede la Legge, la quarantena per tutti i passeggeri a bordo della nave ONG, equipaggio compreso. Così non va! Ogni tanto il presidente De Luca ci ascolta e dimostra buonsenso. Ci ascolti più spesso! L'immigrazione va controllata capillarmante e dal 25 settembre siamo sicuri che la musica cambierà". A dirlo sono i consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro.