Arrestati dai carabinieri i ladri di legna del Parco dei Monti Picentini Quattro indagati, c'è anche un minore: i raid messi a segno a Giffoni, San Cipriano e Acerno

Alberi tagliati senza autorizzazione, i carabinieri forestali delle stazioni di Giffoni Valle Piana, San Cipriano Picentino e Acerno hanno incastrato il presunto responsabile.

Dopo una serie di segnalazioni con i raid messi a segno nei terreni demaniali, i militari in località "Colle di Serino - Serra del pruno" hanno arrestato in flagranza tre persone e denunciato un minorenne.

Dovranno rispondere di taglio non autorizzato e furto di legno: nel mirino faggi, aceri e carpini del Parco regionale dei Monti Picentini. I carabinieri hanno sequestrato circa 30 quintali di legna caricata sull'autocarro utilizzato per il trasporto. Sigilli anche ad altra legna illegale stoccata in un deposito: contestata anche la realizzazione di opere abusive nel territorio di Giffoni.