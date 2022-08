Emergenza sicurezza: intensificati i controlli nella zona orientale di Salerno La decisione del Questore Conticchio dopo i diversi episodi di cronaca che hanno interessato la zona

Allarme sicurezza in città. Dopo i diversi episodi di cronaca che hanno interessato la zona orientale di Salerno negli ultimi giorni, tra colpi di pistola esplosi e ritrovamento di bossoli per terra, il Questore Conticchio ha intensificato le attività di controllo, "lo strumento principe per garantire la pacifica sicurezza dei cittadini, in un’era in cui la globalizzazione impedisce alle informazioni di strutturarsi e ciò incide molto sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini", sottolineano dalla Polizia.

Già da ieri, con l’intensificazione delle pattuglie dell’Upgsp, sono stati predisposti mirati posti di controllo e perquisizioni. L’attività continuerà nei prossimi giorni.

Un intervento fortemente sollecitato anche dal comitato del quartiere di Mercatello dove, lunedì scorso, due colpi di pistola sono stati esplosi davanti a un elettrauto all'altezza al civico 53 di via Leucosia. A terra ritrovati i bossoli. Acquisiti i filmati registrati da tutte le telecamere della zona. Indagini serrate per ricostruire quanto accaduto e risalire all'identità del o dei responsabili.