L'addio a Flavio, morto a 12 anni: "Sarai sempre nel cuore di chi ti ama" Dolore a Pompei ai funerali del ragazzino che ha perso la vita all'Acquafarm di Battipaglia

Dolore e lacrime a Pompei dove si sono tenuti, oggi pomeriggio alle 17, i funerali del giovane Flavio Parmendola, il 12enne morto sabato scorso all'Acquafarm di Battipaglia.

“Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai sprigionato continuerà a sostenerci, nel tuo ricordo, rallegrando le nostre giornate” hanno scritto dei ragazzi su uno striscione, mentre in tantissimi hanno indossato magliette con la sua foto e la dedica: “Ciao Flavio, sarai sempre nel cuore di chi ti ama”. C'erano gli amichetti del 12enne, i familiari e tanti cittadini per l'addio che si è tenuto nello spazio antistante alla chiesa del Santissimo Salvatore, in via Nolana. Un dramma che ha sconvolto tutti.

Il primo cittadino Carmine Lo Sapio, presente con parte dell'amministrazione comunale alle esequie, si è detto vicino alla tragedia che sta vivendo la famiglia. “Stiamo cercando da giorni di supportare i genitori, cercando di lenire il loro dolore e quello dei fratelli che erano presenti nel drammatico momento della morte di Flavio.

E' un dramma davvero insostenibile” conclude la fascia tricolore. Non è la prima volta purtroppo che la famiglia di Flavio vive un dramma simile, 23 anni fa la morte di un 14enne che ha perso la vita con modalità analoghe, racconta un familiare: “Un dolore enorme, un destino che si accanisce”.