Salerno: scontro tra due auto, una si ribalta Un ferito è stato trasportato in ospedale

Ancora un incidente stradale a Salerno, nel pomeriggio di ieri due automobili si sono scontrate in via De Crescenzo, nel Quartiere Italia. Una delle vetture, a causa del forte impatto, si è ribaltata sulla carreggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall'auto il conducente che è stato trasportato dai soccorsi del 118 all'ospedale “Ruggi d’Aragona”. La polizia municipale ha effettuato i rilievi del caso e sta indagando per ricostruire le dinamica di quanto accaduto.