Salerno, controlli e multe sul Lungomare agli ambulanti abusivi Fermate per consentire gli accertamenti 43 persone, 5 i sequestri da parte della polizia

L’intensificata attività di controllo interforze, disposta, nella giornata di ieri, dal Questore della Provincia di Salerno, che ha come obiettivo la vigilanza e il contrasto all’abusivismo commerciale ed ambulante sulle aree cittadine, in particolare sul lungomare, ha avuto i seguenti risultati: 5 sequestri di merce di vario tipo, 43 persone controllate, 9 veicoli e 1 esercizio commerciale controllato.

Nella stessa giornata, personale della Sezione Volanti, su segnalazione di una pattuglia dei Vigili Urbani, è intervenuto sul lungomare per la presenza di un cittadino senegalese in escandescenze e seminudo.

Lo straniero, per l’evidente e delirante stato di agitazione, con l’ausilio del 118, è stato trasportato al locale nosocomio ed affidato alle cure dei sanitari.

Dimesso, è stato condotto presso gli uffici della Questura dove è stato identificato per il 22enne T.M. , in Italia senza fissa dimora ed inottemperante all’ordine del Questore, emesso in data 21.03.2022, di lasciare il territorio nazionale e pertanto è stato denunciato.

Proseguono intanto i servizi di vigilanza e di controllo del territorio da parte della Questura di Salerno, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale e la Polizia Provinciale.