Incidente sulla Via del Mare, il bilancio è di tre feriti L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri

E' di tre feriti, non gravi, il bilancio di un incidente avvenuto ieri pomeriggio tra due auto lungo la Via del Mare, nel territorio comunale di Laureana, tra Agropoli e Castellabate.

Le due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Ad avere la peggio sono stati i tre occupanti di una delle auto, una Fiat Panda, coinvolta nel sinistro. I tre sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. La ditta Rega ha quindi provveduto alla rimozione dei veicoli e alla pulizia della sede stradale. L'incidente ha causato non pochi disagi alla circolazione in entrambe le direzioni.