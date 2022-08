Anziano brucia rifiuti e rovi in un terreno e provoca un incendio Denunciato un 87enne di Ceraso

Stava bruciando rifiuti e rovi in un terreno, poi le fiamme gli sono sfuggite di mano provocando un vasto incendio. Denunciato dai carabinieri forestali di Vallo della Lucania un uomo di 87 anni di Ceraso per incendio colposo e combustione illecita di rifiuti.

La disattenzione dell'anziano ha mandato in fumo circa quattro ettari di uliveto in località Serre. Sono intervenuti i caschi rossi che hanno spento l'incendio emesso in sicurezza l'area.