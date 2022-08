Travolto da un'imbarcazione, finanzieri salvano un sub in difficoltà L'intervento al largo delle coste di Agropoli: il malcapitato era ferito e sanguinante

Un subacqueo sportivo in evidente stato di difficoltà, che chiedeva aiuto in quanto ferito e sanguinante, è stato soccorso dai finanzieri a bordo del Guardacosta "appuntato Gottardi" della Sezione operativa navale delle fiamme gialle di Salerno.

L'intervento è scattato al largo delle coste di Agropoli: l'unità navale ha imbarcato il malcapitato, mentre i finanzieri prestavano i primi soccorsi e contattavano il 118. L'ambulanza, giunta al porto di Agropoli, ha poi trasferito il sub all'ospedale di Salerno.

La Procura di Vallo della Lucania ha aperto un fascicolo - al momento contro ignoti - per lesioni personali gravi ed omissione di soccorso. Il sub, infatti, sarebbe stato travolto da un "pirata del mare" che non si è nemmeno sincerato delle condizioni dell'uomo.