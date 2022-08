Nocera Inferiore: imprenditore in vacanza in Sardegna muore in un incidente Il 63enne era in macchina con moglie e figlia

Lutto a Nocera Inferiore per la morte di un noto imprenditore. Il 63enne Andrea Di Florio ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 9, in Sardegna, sulla strada per Liscia di Vacca, nei pressi di Porto Cervo. Era in vacanza con tutta la famiglia. Il 63enne era alla guida di un Suv, con lui la moglie, la figlia e un amico. La vettura si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto che avrebbe invaso la corsia opposta. Per Di Florio non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, è morto sul colpo. Gli altri passeggeri non sarebbero in pericolo di vita.