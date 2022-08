Paura all'alba: incidente tra due auto tra Vietri e Salerno Distrutte le due auto, feriti i conducenti

Ancora un incidente stradale nel salernitano. A scontrarsi all'alba due auto, per cause ancora da accertare, in via Madonna degli Angeli, la strada che conduce da Vietri sul Mare a Salerno. E' successo all'alba.

Distrutte le due vetture ma fortunatamente i conducenti non hanno riportato ferite gravi.

Le forze dell'ordine intervenute stanno indagando per chiarire la dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.