Barca in avaria, turisti soccorsi a largo di Capaccio Paestum L’intervento della guardia costiera è avvenuto a 10miglia dalla costa

Tratta in salvo, ieri mattina, a largo di Capaccio Paestum, una famiglia salernitana, da parte della guardia costiera di Agropoli, agli ordini del tenente di vascello Valerio Di Valerio. L’allarme è scattato alle 10 quando la sala operativa ha ricevuto direttamente la segnalazione dal natante, di circa 12 metri, in avaria per un guasto al motore.

A bordo una famiglia, due adulti e due bambini, tra cui una donna in gravidanza. I quattro sono stati soccorsi dalla motovedetta CP855 e portati sani e salvi in porto. Recuperata anche l’imbarcazione.