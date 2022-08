Giovane turista aggredito al porto di Agropoli: la denuncia ai carabinieri Il ragazzo era con un amico quando è stato avvicinato e derubato

Serata da dimenticare al porto di Agropoli per un 16enne in vacanza con la sua famiglia, aggredito e derubato nei giorni scorsi mentre si trovava in compagnia di un amico.

L’episodio è avvenuto in tarda serata e ora indagano i carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane e l'amico stavano passeggiando quando si sono accorti di essere seguiti da tre ragazzi, forse coetanei.

Hanno provato ad allontanarsi ma sono stati raggiunti dai tre, ai quali si sarebbero aggiunte altre quattro persone in motorino. Quindi, il 16enne sarebbe stato aggredito con calci e pugni, utilizzando anche i loro caschi. Prima di andare via avrebbero rubato una collanina d'oro che indossava al collo.

Per il giovane è stato necessario ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. Successivamente è stata formalizzata una denuncia presso la stazione dei carabinieri che, adesso, sono al lavoro per ricostruire l'accaduto.