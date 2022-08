Salerno, dimentica cellulare e bancomat in bagno: scoppia la lite in spiaggia Protagoniste due donne ed i rispettivi amici e parenti: l'intervento della Polizia riporta la calma

Si sono vissuti istanti di forte tensione questa mattina in uno stabilimento balneare di Salerno che hanno reso necessario l'intervento della Polizia. Tutto è scaturito dal fatto che una donna aveva dimenticato in bagno il cellulare con il bancomat all'interno della custodia. Un'altra donna ha rinvenuto il telefonino e lo ha consegnato alla direzione dello stabilimento. Al momento del recupero, però, la donna si è resa conto che mancava il bancomat dalla custodia. A quel punto, spalleggiata da alcuni parenti, ha aggredito la donna che aveva recuperato il cellulare che, a sua volta, è stata difesa da alcuni amici. Istanti concitati che hanno visto confrontarsi sette-otto persone. Fortunatamente nessuno dei contendenti ha riportato lesioni. In ogni caso si è reso necessario l'intervento di alcune pattuglie della Polizia di Stato per riportare la calma. Successivamente il bancomat è stato anche ritrovato. La vicenda, però, potrebbe non essere conclusa: entrambe le parti, infatti, potrebbero sporgere denuncia per quanto accaduto questa mattina in spiaggia.