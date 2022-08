Mortaio esplode durante i preparativi dei fuochi: 50enne ferito a Castellabate L’uomo è stato traportato in ospedale a Vallo della Lucania

Incidente, nel pomeriggio, a Santa Maria di Castellabate, sul lungomare Pepi, durante i preparativi per il tradizionale spettacolo dei fuochi pirotecnici, in programma per mezzanotte.

Un pescatore locale, di circa 50 anni, che stava fornendo supporto durante i preparativi, è stato colpito da un mortaio.

Il supporto galleggiante, vicino al quale l’uomo si trovava, è stato travolto da un’onda improvvisa che ha provocato lo scoppio di un mortaio.

L’uomo ha riportato abrasioni sul volto e sul collo. Lo scoppio ha interessato anche l’occhio e l’orecchio sinistri. Non è, tuttavia, in pericolo di vita. Ulteriori accertamenti specialistici saranno effettuati nelle prossime ore.

A soccorrere l’uomo un’ambulanza della Givi, che già era in giro per un altro soccorso. Il pescatore è stato stabilizzato e trasportato da un’altra ambulanza medicalizzata all’ospedale di Vallo della Lucania.

Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine sull’accaduto.

Intanto, in serata, il Comune ha annunciato che lo spettacolo è stato annullato a causa di un problema tecnico.