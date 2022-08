Salerno, violento temporale nella notte: danni in tutta la provincia A Maiori le raffiche di vento hanno abbattuto le luminarie per la festa di Ferragosto

La tempesta si è abbattuta intorno alle tre e mezza del mattino: tantissime persone sono state svegliate nel cuore della notte dal forte vento e dalla pioggia battente che si è abbattuta su Salerno e buona parte della provincia.

Precipitazioni violente accompagnate da forti raffiche di vento dalla Costiera Amalfitana alla Piana del Sele: danni e paura, soprattutto per le suppellettili e gli arredi volati via. Per fortuna il temporale non è durato molto.

A Maiori il vento ha abbattuto le luminarie allestite per la festività dell'Assunta nel giorno di Ferragosto. La conta dei danni è destinata a salire nel corso della giornata.