Ferragosto, movida violenta ad Acciaroli: mega rissa in spiaggia La zuffa è scoppiata in uno stabilimento balneare a Ferragosto

Movida violenta a Ferragosto ad Acciaroli, nel comune di Pollica, dove è scoppiata una mega rissa in un noto stabilimento balneare, durante una serata danzante. Protagonisti diversi giovani, tutti provenienti dal napoletano e dall’agro-nocerino. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione, coordinati dalla Compagnia di Agropoli diretta dal capitano Annarita D’Ambrosio, che avrebbero già stretto il cerchio sui protagonisti della violenta zuffa.

Sui social sono diventate virali le immagini video che ritraggono alcuni dei protagonisti mentre sferrano pugni e calci. Immediatamente sono partite le indagini dei militari dell'Arma per individuare i responsabili della rissa che ha rovinato praticamente la serata.

Intanto, nella serata di Ferragosto, i militari della Compagnia vallese sono stati impegnati in numerose attività di controllo sul territorio. In particolare, da segnalare la denuncia per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per un 26enne di Acciaroli. Undici sanzioni anche per possesso di stupefacenti e 18 per violazioni al Codice della Strada.