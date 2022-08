Auto, appartamenti e quote societarie: la Finanza confisca beni per 7 milioni Le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Salerno

La Guardia di finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un provvedimento di confisca nei confronti dell'imprenditore Giovanni Citarella (ex presidente della Nocerina Calcio), figlio di Gennaro - ritenuto appartenente al clan “Nuova famiglia” di Carmine Alfieri e ucciso in un agguato di camorra negli anni ‘90. Le indagini del Gico e della Dda hanno portato alla confisca delle quote societarie di 17 imprese, 2 unità immobiliari e 6 veicoli per un valore di oltre 7 milioni di euro.

Gli investigatori - così come segnalato dal procuratore vicario Luigi Alberto Cannavale - avevano ottenuto nell’ottobre 2021 il sequestro preventivo dei beni, oggi sottoposti a confisca.

Tra le aziende colpite dal provvedimento c’è anche una florida attività edile che, nei mesi scorsi, si è anche aggiudicata una gara d’appalto da 50 milioni di euro indetta da Anas.

L’impresa proseguirà l’attività sotto la direzione degli amministratori giudiziari nominati dal tribunale di Salerno, per garantire il cantiere e la tutela dei posti di lavoro.