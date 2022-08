Targhe alterne in Costiera Amalfitana, giornata di controlli: pioggia di multe Elevati 36 verbali in appena tre ore, anche ad auto di turisti stranieri

Targhe alterne in Costiera Amalfitana: controlli dei vigili urbani ad Amalfi. Nel corso delle verifiche sono stati elevati diversi verbali anche ad auto di turisti stranieri. In particolare, in appena tre ore, sono stati 36 i verbali elevati.

Come si legge nell'ordinanza emanata dall'Anas: «per l'intero mese di agosto è disposto il transito a targhe alterne di tutti gli autoveicoli dalle 10 alle 18; nei giorni con data dispari, il divieto di transito è per le targhe con ultima cifra numerica dispari, mentre nei giorni con data pari, per le targhe con ultima cifra numerica pari».

Ad eccezione dei residenti nei tredici Comuni della Costa d'Amalfi, di veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purché presenti a bordo dello stesso, taxi, NCC, mezzi di soccorso e Forze di Polizia.

E' fatta eccezione anche per i residenti nel Comune di Agerola previa esibizione documento di riconoscimento in corso di validità, gli ospiti delle strutture alberghiere ed extralberghiere, muniti di regolare prenotazione da esibire agli organi di controllo, limitata agli spostamenti necessari per l'arrivo (check-in) e la partenza (check-out); lavoratori dipendenti non residenti in Costiera Amalfitana, muniti di regolare contratto e operanti in strutture pubbliche e private nei Comuni della Costiera e proprietari di abitazioni non residenti in Costiera Amalfitana, muniti di attestazione del Comune ove insiste l'abitazione.

Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 agosto, tutti i giorni. Da settembre, poi, il sistema delle targhe alterne sarà valido solo nei weekend.