Pass invalidi usati illegittimamente: 20 furbetti pizzicati a Pollica La polizia locale ha revocato i tesserini, nella maggior parte dei casi scaduti

Pass invalidi utilizzati illegittimamente. A fare la scoperta gli uomini della polizia municipale di Pollica. I caschi bianchi, durante i normali turni di servizio, si sono accorti che diverse auto sostavano sugli stalli blu, utilizzando i tesserini di invalidità scaduti da tempo, per non pagare il ticket. In molti casi, tra l’altro, a bordo non c’era nessun invalido.

Ad essere in sosta per un tempo prolungato erano sempre le stesse auto. Dopo averle monitorate per alcuni giorni gli agenti della

polizia municipale sono riusciti a beccare gli automobilisti furbetti. Sono finora una ventina quelli pizzicati.