Schianto sulla Cilentana: Montano Antilia e Torre Orsaia piangono Silvio Fimiani Proclamato lutto cittadino, eventi annullati. Oggi pomeriggio l'addio al 22enne

Un giorno triste per l'intero Cilento che si stringe nel dolore per la morte di di Silvio Fimiani. Oggi pomeriggio ci sarà l'addio al 22enne che ha perso la vita ieri mattina in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 18, tra gli svincoli di Centola e Massicelle.

Un dolore che unisce, in particolare, due comunità. Quelle di Montano Antilia, dove Silvio risiedeva, e Torre Orsaia, suo paese d'origine. Da parte delle amministrazioni comunali è stato proclamato, per oggi, il lutto cittadino.

Il sindaco di Torre Orsaia Pietro Vicino "raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini, degli amministratori e degli esponenti dei diversi gruppi consiliari, intende manifestare in modo tangibile e solenne il cordoglio della comunità per la prematura perdita del giovane Silvio", si legge nell’ordinanza.

E’ stata disposta l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali, la partecipazione del gonfalone del Comune di Torre Orsaia - a testimonianza della partecipazione al dolore della famiglia dell’intera comunità - alla esequie funebri e la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche previste nelle giornate del 20 e 21 agosto 2022.

Lutto cittadino anche a Montano Antilia, paese della madre, dove il giovane risiedeva. Il sindaco Luciano Trivelli ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni dal 20 al 28 agosto.

Un destino crudele, l'ennesima giovane vita spezzata. Il ragazzo era in sella alla motocicletta quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha impattato contro un’auto. Fatale lo schianto. Il 22enne è morto sul colpo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che da ieri si leggono sui social. A partecipare al dolore della famiglia anche Don Gianni e tutto il Meeting del Mare: "Ti ameremo per sempre. E la morte non potrà mai spegnere l'amore. Vola nella Pace, dolcissimo Silvio", il messaggio.

I funerali di Silvio si terranno oggi alle ore 17 nella chiesa della Santissima Annunziata.