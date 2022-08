Controlli ai pubblici esercizi, elevate undici sanzioni ad Agropoli I controlli sono stati eseguiti da carabinieri e polizia locale

Controlli nei pubblici esercizi ad Agropoli da parte della polizia locale carabinieri. L'attività ha interessato i locali in via Patella, via Mazzini e piazza delle Mercanzie. L'attività di polizia amministrativa posta in essere, finalizzata anche ad accertare il rispetto della recente ordinanza sindacale in materia di trattenimenti musicali, ha determinato nove sanzioni a carico di pubblici esercizi per indebita occupazione di suolo pubblico per motivi commerciali.

Inoltre, sono stati effettuati accertamenti anche in relazione all'emissione di musica in filodiffusione o dal vivo, rilevando irregolarità in almeno due pubblici esercizi, ai quali, all'esito di attività di riscontro presso l’ufficio Attività Economiche e Produttive del comune di Agropoli, seguirà ordinanza di cessazione emissione sonora in riferimento alla legge 447/95, nonché del regolamento comunale. L’attività svolta dalla Polizia municipale e dai Carabinieri è stata più volte sollecitata da cittadini e associazioni di categoria.

«Le regole vanno osservate sempre – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – ancora di più per ripristinare una equità rispetto a quelle attività commerciali che lo fanno in maniera sistematica».