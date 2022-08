Paura a Salerno: donna investita da un'auto sul lungomare Tafuri L'incidente nella tarda mattinata di oggi, in prossimità di uno stabilimento balneare

Nuovo incidente a Salerno. Un pedone è stato travolto da un'auto nella tarda mattinata di oggi sul Lungomare Tafuri a Salerno, in prossimità di uno stabilimento balneare.

Il conducente dell'auto non avrebbe visto la persona attraversare, colpendola in pieno. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. La vittima, una donna, è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Ruggi di Via San Leonardo dove è ricoverata in prognosi riservata.

Forti disagi alla circolazione. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso, spetterà a loro ricostruire l'esatta dinamica di quando accaduto.