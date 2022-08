Salerno, fiamme al porto commerciale: a fuoco un mezzo di carico e scarico Le fiamme all'interno di un deposito di Via Ligea

Paura nel pomeriggio al porto di Salerno, dove intorno alle 18:30 hanno preso fuoco dei mezzi all'interno di un deposito.

In particolare, le fiamme hanno interessato i macchinari utilizzati per le operazioni di carico e scarico delle navi, nei pressi del sito di Via Ligea.

In azione la squadra del distaccamento di città dei Vigili del fuoco, la cui sede è a pochi passi dal porto commerciale. Come ricostruito dai caschi rossi, il rogo ha interessato un solo mezzo d'opera: il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente, rendendo più pesante il bilancio.