Scontro frontale nella notte ad Angri: 5 feriti I vigili del fuoco hanno estratto le persone dagli abitacoli delle due autovetture

Paura nella notte ad Angri. Intorno alle 3 si è verificato un incidente fra due auto. Per cause ancora in corso di accertamento le due vetture si sono scontrate frontalmente su Via Nazionale, all’altezza del civico 12.

Lanciato l'allarme, la sala operativa del Comando Vigili Fuoco Salerno ha inviato la squadra di Nocera, che all'arrivo sul posto ha estratto dagli abitacoli delle due autovetture 5 persone ferite, affidate al personale del 118 presente sul posto per le prime cure del caso ed il successivo trasporto all'ospedale di Nocera inferiore.

Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.