Si finge il nipote e cerca di farsi consegnare 23mila euro da un 87enne Denunciati per circonvenzione di incapace un 31enne e una cinquantunenne di Bellizzi

I carabinieri della Stazione di Salerno – via Duomo, supportati dal personale della Sezione Radiomobile, hanno sventato la circuizione di un anziano, impedendo che questi ritirasse i propri risparmi per consegnarli a degli sconosciuti. Pochi giorni prima, un’ingente richiesta di prelievo di denaro, effettuata in maniera anomala da un ottantasettenne di Montecorvino Pugliano, in un istituto di credito salernitano, aveva fatto scattare le misure di controllo.

I militari avevano iniziato un’attività di indagine per assicurarsi che l’anziano signore non fosse vittima di un raggiro. Approfondendo la situazione, i carabinieri hanno però maturato il fondato sospetto che l’anziano potesse essere circuito da un giovane che avrebbe affermato falsamente di essere suo nipote. Messisi sulle tracce del sospettato, gli investigatori sono così riusciti a scoprire ora e luogo di un colloquio con un consulente finanziario, in occasione del quale l’ottantasettenne avrebbe dovuto richiedere il disinvestimento di una somma di denaro, ben 23.000 euro.

Al colloquio, avvenuto nella mattinata del 25 agosto all’interno dei locali di un’agenzia del centro di Salerno, si è effettivamente presentato l’anziano in compagnia del sedicente nipote e di una donna. Al consulente finanziario, gli accompagnatori dell’ottantasettenne si sarebbero presentati come la sua badante ed il compagno di lei, entrambi verosimilmente intenzionati a prelevare i risparmi dell’anziana vittima. La procedura per il ritiro del denaro è stata però interrotta dall’arrivo dei carabinieri, che hanno bloccato ed identificato i due accompagnatori dell’anziano, un trentunenne ed una cinquantunenne, entrambi italiani e residenti a Bellizzi. I due sono stati denunciati a piede libero per il reato di circonvenzione di incapace. L’anziano, trovato dai militari in stato confusionale, è stato affidato alle cure dei familiari.