Autocarro si ribalta sull'A2 all’altezza di Salerno: traffico paralizzato Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine

Paura questa mattina sull’autostrada A2, autostrada del mediterraneo, per un incidente avvenuto all’altezza di Salerno dove un autocarro si è ribaltato. Il traffico è temporaneamente bloccato in direzione Villa San Giovanni. E' stata disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Salerno /Fratte con rientro al medesimo svincolo in direzione sud.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

(foto di repertorio)