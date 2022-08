FOTO. Salerno, tir si ribalta: inferno in autostrada all'uscita di Fratte Lunghe code anche sul raccordo Salerno-Avellino

Il ribaltamento di un tir avvenuto lungo l'A2 Salerno-Reggio Calabria ha provocato code e disagi in autostrada. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 ma la viabilità è rimasta intasata per l'intera mattinata. Disagi soprattutto sul raccordo autostradale Salerno-Avellino con migliaia di persone che sono rimaste imbottigliate.

L'autotreno, carico di carne, si è ribaltato al chilometro 8,5, subito dopo lo svincolo di Fratte. La corsia sud è stata interamente chiusa al transito.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

La sala operativa del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Salerno ha inviato la squadra di Mercato San Severino e un’autogrù dalla sede centrale. Le operazioni di messa in sicurezza provvisoria si sono protratte per tre ore fino alle 10 quando è stata riaperta una corsia per veicoli leggeri fino a 7,5 tonnellate.

L'autista è stato soccorso dai sanitari dell'associazione "Il Punto" di Baronissi ed è stato trasportato all'ospedale di Salerno per gli accertamenti del caso.