Tamponamento sul raccordo Salerno-Avellino, cinque feriti e traffico in tilt Lo scontro è avvenuto nei pressi dello svincolo di Baronissi, in direzione Nord

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella tarda mattinata lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino. Tra le persone coinvolte nell'impatto ci sono anche un bambino di un anno e uno di tre anni con i loro genitori, oltre all'autista di un'altra vettura. I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 dell'Humanitas e trasportati in ospedale ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Lo scontro, avvenuto prima dello svincolo di Baronissi sulla corsia Nord, ha coinvolto quattro veicoli, tra cui anche un mezzo dei vigili del fuoco.

Il tamponamento a catena ha provocato rallentamenti e disagi alla viabilità per oltre cinque chilometri. In queste ore, infatti, è in corso il controesodo con migliaia di vacanzieri che stanno facendo rientro a casa. Gli agenti della Polizia Stradale di Eboli hanno provato a limitare i disagi, disponendo la circolazione ad una sola corsia.