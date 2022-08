Brucia residui vegetali nel suo terreno e provoca incendio: denunciata una donna Identificata l'autrice del rogo che lo scorso 18 agosto ha interessato un'area di 1000 mq a Ceraso

Brucia rifiuti nel suo terreno e provoca incendio: è stata identificata e denunciata la responsabile dell’incendio avvenuto lo scorso 18 agosto, che ha interessato un’area di circa 1000 metri quadrati a Ceraso. Grazie alle indagini condotte dai carabinieri forestale della stazione “Parco” di Vallo della Lucania, diretta dal comandante mar. ord. Domenico Infante, si è riusciti a risalire all’autrice.

Il rogo si è sviluppato in località Iardino, nella frazione San Biase, ed è stato causato dall’incauto abbruciamento di residui vegetali in un fondo di proprietà della donna che è stata ora deferita all’autorità giudiziaria per incendio boschivo colposo.

“L’operazione, portata a buon termine dai militari del reparto carabinieri p.n.c.v.d.a, grazie anche all’incessante e capillare servizio di controllo del territorio, inerente il rispetto della normativa ambientale, ne evidenzia l’impegno in un delicato settore, quale quello degli incendi, perpetrati all’interno dell’area parco, al fine di scongiurare veri e propri scempi ambientali. Si ricorda che le operazioni di abbrucciamento di residui vegetali prodotti sui fondi agricoli non sono possibili in questo periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi”, il monito dei militari.