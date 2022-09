Scafati: auto prende fuoco con i passeggeri a bordo La vettura si è bruciata completamente, sul posto i vigili del fuoco

Momenti di paura ieri sera, intorno alle 19, a Scafati. Un'auto, in transito in via Giovan Battista Casciello, con a bordo i passeggeri, ha preso fuoco, per cause ancora non chiare. Fortunatamente gli occupanti della vettura sono riusciti a mettersi in salvo, uscendo dall'abitacolo e non riportando ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Salerno con una squadra di Sarno. Il rogo ha carbonizzato la macchina. I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.