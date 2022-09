Incidente mortale tra Vietri e Cava, è polemica: strada pericolosa I residenti hanno più volte lanciato l'allarme

Due comunità a lutto per la morte del 46enne Marcello Cardamone, nato a Pagani ma residente a Cava de' Tirreni. Era a bordo del suo scooter sulla strada statale 18, che conduce da Vietri sul Mare a Cava de' Tirreni, all'altezza di Molina, quando è finito improvvisamente contro le auto parcheggiate e poi sul marciapiede. Lo schianto violentissimo intorno alle 3 del mattino. A dare l'allarme i residenti del posto. Inutile ogni tentativo di soccorso. E' l'ennesimo incidente stradale che funesta l'estate.

Il 46enne, nonostante indossasse il casco, è morto sul colpo. Forse a causare la sbandata l'asfalto umido che potrebbe aver fatto scivolare il mezzo a due ruote. La salma è stata portata all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, per l'esame esterno, in seguito verrà riconsegnata ai familiari.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Salerno, intervenuti sul luogo del sinistro, pare che non siano coinvolti altri mezzi. La statale è stata chiusa al traffico in un primo momento e poi riaperta alla circolazione, dopo che sono stati effettuati i rilievi del caso. Intanto è polemica per la pericolosità di una strada dove si verificano spesso incidenti gravi. A lanciare l'allarme è il Comitato Civico Dragonea che spiega come da tempo siano stati chiesti provvedimenti all'amministrazione per monitorare la velocità dei mezzi in corsa che sfrecciano e invadono anche la corsia opposta. Problematico anche il marciapiede di dimensioni ridottissime che mette a rischio i pedoni. Al momento nessuna risposta.