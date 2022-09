Incidente mortale sulla A2, nei pressi di Campagna: camion si ribalta Perde la vita un uomo, inutili i soccorsi. Disagi alla viabilità

Tragedia all'alba sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Ancora un drammatico incidente stradale costato la vita ad un 68enne, originario di Cervinara. L'uomo viaggiava a bordo di di un camion quando, per cause ancora non chiare, il mezzo si è ribaltato ed è finito sulla carreggiata, dopo aver urtato con violenza contro il guardrail. Per il 68enne non c'è stato nulla da fare.

Troppo gravi le ferite riportate nel sinistro. Inutile ogni tentativo di soccorrerlo da parte dei sanitari del 118 arrivati sul luogo dell'incidente. Da una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, intervenute per i rilievi sul posto, pare che non siano coinvolti altri veicoli. Sulla vicenda indaga la polizia stradale per comprendere la dinamica di quanto accaduto. Tra le ipotesi anche un colpo di sonno che potrebbe aver fatto perdere il controllo del mezzo al 68enne.

Difficoltose le operazioni di soccorso, l'uomo era intrappolato tra le lamiere del camion. Disagi anche alla viabilità, mezzi dell'Anas sono intervenuti per disciplinare il traffico.