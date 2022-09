Incidente mortale sull'A2: 68enne fuori strada per un colpo di sonno Inutili i soccorsi

E' stato molto probabilmente un colpo di sonno a provocare l'incidente stradale nel quale ha perso la vita il 68enne Alfonso Di Costanzo. Originario di Cervinara, ma residente a Montesarchio. Questa mattina era alla guida di un furgoncino contenente frutta e verdura e stava percorrendo l'A2 del Mediterraneo in direzione sud. All'altezza dello svincolo di Campagna, intorno alle sei del mattino, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo prima contro il guardrail e poi ribaltandosi sulla carreggiata.

Non ci sono altre vetture coinvolte nel sinistro. A effettuare le indagini sull'incidente la polizia stradale di Eboli, guidata dall'ispettore Antonio Quaranta. Per il 68enne, rimasto intrappolato a lungo tra le lamiere, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. La salma è stata liberata e riconsegnata alla famiglia per i funerali.