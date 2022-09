"Non si fanno i bisogni in strada": picchiato dipendente di Salerno Pulita L'aggressione è scattata nella notte: lavoratore preso a calci e pugni

Nuova aggressione ad un dipendente di Salerno Pulita, la società che si occupa del servizio di raccolta rifiuti in città. Prima dell'alba un dipendente ha visto un uomo che stava orinando nei pressi di un distributore automatico a pochi passi dalla porta del Comune, invitandolo a fare altrove i suoi bisogni.

Per tutta risposta il dipendente è stato aggredito a calci e pugni, riportando diverse ferite: i colleghi hanno fatto scattare l'allarme, allertando il 118 e le forze dell'ordine. Il malcapitato è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale "Ruggi" di Salerno.

"on è la prima volta che un nostro dipendente viene aggredito nel mentre richiama qualcuno al rispetto delle regole. Ricordo che il decoro e la pulizia della città dipendono anche dall’impegno di tutti", il messaggio dell'amministratore della società, Enzo Bennet. Salerno Pulita presenterà denuncia.

La vicenda è stata commentata così anche da Antonio Capezzuto, segretario della Fp Cgil: "È stato un attacco brutale e ingiustificato. Il lavoratore è stato aggredito nel pieno esercizio delle proprie funzioni, senza che fosse nato con l'aggressore alcun tipo di alterco. Ci auguriamo una rapida guarigione e che il dipendente possa tornare presto in servizio con la diligenza e la passione di sempre per il suo lavoro. Esprimiamo come Fp Cgil, a nome di tutti i colleghi della società partecipata, piena solidarietà.

Non è la prima volta che i dipendenti della società vengono aggrediti per strada. È inaccettabile. Svolgono un servizio pubblico indifferibile per strada e a contatto con l'utenza. Bisogna garantire loro sicurezza e rispetto, perché il loro lavoro quotidiano è al servizio dell'intera comunità", le parole di Capezzuto.