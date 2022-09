Salerno, giallo in via Pironti: accertamenti dei carabinieri in un'auto I rilievi sono stati effettuati dalla scientifica, indagini in corso dei militari

Carabinieri in azione a Salerno in via Pironti, nel rione Petrosino. Il motivo dell’attività investigativa resta ancora avvolto dal più stretto riserbo investigativo. I militari, tra le 18.30 e le 19, hanno effettuato accurati accertamenti all’interno di una Chevrolet Captiva di colore nero. I rilievi sono stati affidati ai militari della scientifica che hanno passato al setaccio la vettura. L’auto aveva il finestrino posteriore destro sfondato. Al vaglio dei carabinieri, guidati dal capitano Antonio Corvino, ci sarebbe la posizione di una persona che sarebbe stata condotta in caserma per ulteriori accertamenti. Nelle prossime ore la vicenda potrebbe assumere dei connotati più chiari.

La zona già in passato è stata teatro di episodi di cronaca. Nel 2012 proprio in via Pironti si verificò un agguato in pieno giorno ai danni di un uomo, contro il quale furono esplosi sei colpi d’arma da fuoco. A giugno scorso, inoltre, i carabinieri hanno avviato accertamenti per dei colpi esplosi nel rione Petrosino.