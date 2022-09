Venditori abusivi e prostitute: scatta il blitz della polizia municipale Multe anche agli automobilisti indisciplinati

Nel corso dell’ultimo fine settimana sono scattati controlli sull’intero territorio di Salerno, rivolti principalmente alla verifica dell’osservanza delle norme del Codice della Strada, nonché al rispetto di ordinanze sindacali e regolamenti comunali vigenti. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati accertati 76 verbali con diverse rimozioni effettuate e su 57 veicoli controllati elevati 12 verbali per il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Controlli a tappeto anche sulle zone dei Viali Lungomare Trieste, Corso Vittorio Emanuele e Arenile Santa Teresa dove sono stati effettuati 11 sequestri amministrativi di mercanzie varie, a carico di venditori ambulanti. Inoltre agenti in borghese isono intervenuti nella zona orientale della città per il contrasto al fenomeno della prostituzione. Dai controlli messi in atto, sono emersi 9 verbali per l’ordinanza antimeretricio e 9 verbali di allontanamento con relative 3 proposte di Daspo, tutte a carico di prostitute di diversa nazionalità. Sanzionati anche 4 clienti ai quali è stata notificata la multa di 500 euro, così come previsto da ordinanza sindacale.