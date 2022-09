VIDEO. Salerno, spari contro un'auto in via Pironti: c'è un sospettato Rinvenuta la pistola nella sua auto, l'uomo è stato denunciato

Giallo a Salerno in via Pironti, nel Rione Petrosino, dove nella mattinata di ieri è stata danneggiata un'auto con un colpo d'arma da fuoco. I carabinieri hanno denunciato un uomo, la cui posizione resta al vaglio degli investigatori. I militari, guidati dal capitano Antonio Corvino, hanno rinvenuto una pistola in un'auto riconducibile al sospettato. L'ipotesi è che l'uomo possa aver fatto fuoco contro la Chevrolet Captiva che era parcheggiata in via Pironti. Gli accertamenti sono stati effettuati dal personale della scientifica che ha passato al setaccio la vettura per provare a raccogliere elementi utili ai fini investigativi. Le indagini sono ancora in corso ed i carabinieri sono al lavoro per ricostruire il movente del gesto.