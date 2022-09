Salerno, "attacco" alla Cgil: raid vandalico nella sede della Filt Distrutte tre porte, indagini in corso da parte della Polizia di Stato

Vandali in azione nella sede della Filt Cgil di Salerno. Nella notte ignoti hanno fatto irruzione nella palazzina che si trova in Piazza Vittorio Veneto, nell'area della stazione ferroviaria, provocando ingenti danni alla struttura. Completamente divelta una porta, mentre da altre due sono stati smontati i pannelli di legno.

Gli investigatori ritengono che si sia trattato di un atto vandalico ma sono in corso ulteriori accertamenti. L'appartamento, tra l'altro, ospita anche un'altra sigla sindacale che non è stata interessata dal raid. Da capire, dunque, se si sia trattato di un attacco alla Cgil o se questa sia stata solamente una circostanza casuale. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato che ha richiesto anche il supporto della scientifica per i rilievi tecnici. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sia nel parcheggio che all'interno della stazione ferroviaria. «Questa notte la sede provinciale della Filt Cgil Salerno ha subito un vile atto vandalico», ha scritto sui social Antonio Capezzuto, segretario della Fp Cgil. «Solidarietà al segretario generale Gerardo Arpino e a tutti i compagni della categoria. Le sedi sindacali sono un presidio di democrazia in tutto il Paese. Nessuno può intimorire e mettere a rischio l'agibilità democratica e la libertà sindacale».

Solidarietà è arrivata anche dai vertici regionali. «Ancora una volta – dichiara il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci – le sedi del nostro sindacato finiscono nel mirino di ignoti balordi che violano la “casa” di lavoratrici e lavoratori. Confidando nel lavoro delle forze dell’ordine, che dovranno individuare gli autori e la matrice del gesto, - aggiunge Ricci - esprimiamo vicinanza e solidarietà al segretario generale della Filt-Cgil Salerno, Gerardo Arpino, alla segreteria e alle compagne e ai compagni della categoria».