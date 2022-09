Raid vandalico alla Filt Cgil, ferma condanna dal sindaco Napoli "Individuare al più presto i responsabili"

"Esprimo la ferma condanna della Civica Amministrazione per il raid vandalico perpetrato ai danni della sede sindacale Filt Cgil di Salerno. Confido che le indagini permetteranno quanto prima d'individuare responsabili e moventi del gravissimo episodio.

A tutti i sindacalisti e lavoratori un abbraccio di solidarietà e condivisione". Sono le parole del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che ha voluto mostrare la sua vicinanza al sindacato per il raid messo a punto da ignoti nella sede salernitana della Filt Cgil. Sul caso indaga la polizia che ha chiesto la collaborazione anche della scientifica per risalire agli autori, fuggiti via.