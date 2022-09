Incidente tra due auto: paura in centro a Salerno Quattro le persone ferite

Incidente stradale in centro a Salerno, lo schianto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi. Per cause ancora non chiare due vetture in transito all’incrocio tra piazza San Francesco e Via dei Principati, all’altezza di Via Schipa, si sono scontrate. Violento l'impatto, il botto ha richiamato passanti e residenti.

Le quattro persone a bordo delle due automobili hanno riportato lesioni e contusioni di varia natura. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Avis ed Humanitas che hanno soccorso e poi condotto i feriti all'ospedale Ruggi D'Aragona. Il personale di "Strade sicure" ha provveduto alle operazioni di bonifica e ripristino del tratto di strada.

Fortunatamente, dato l'orario, non è rimasto coinvolto nessun passante. Toccherà ora agli agenti della polizia municipale intervenuti per i rilievi ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Sul posto anche la polizia. E' polemica tra i cittadini per l'ennesimo incidente stradale in città.