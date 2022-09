Paura nella notte a Pastena: uomo minaccia i lavoratori di Salerno Pulita Bidoni dei condomini piazzati in mezzo alla strada. Appello dei sindacati al sindaco e al prefetto

Ancora un'aggressione ai danni di un operatore di Salerno Pulita. Un uomo, in evidente stato di alterazione, ha piazzato i bidoni di alcuni condomini della zona di Pastena in mezzo alla strada minacciando i lavoratori che, mantenendo la calma, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine, intervenute sul posto. In questo modo è stato pobbibile anche riprendere le attività di raccolta. “Lavorando in orari particolari, gli uomini e le donne di Salerno Pulita si trovano, spesso, dinanzi a balordi e soggetti pericolosi. Questa volta, per fortuna, tutto è finito con minacce verbali. A loro va il nostro ringraziamento” il messaggio sulla pagina Facebook della partecipata del Comune. Solidarietà ai lavoratori anche dal sindacato. Il segretario generale della Fp Cgil Antonio Capezzuto scrive in una nota: “Dopo l'aggressione della settimana scorsa nei pressi di Palazzo di Città, per l'ennesima volta gli operatori sono soggetti ad aggressione.

Serve un presidio costante delle forze dell'ordine già dalle prime ore del mattino per scongiurare il ripetersi di eventi simili. L'espletamento di un servizio essenziale che i dipendenti di Salerno Pulita svolgono quotidianamente va garantito in piena sicurezza. Non si può andare a lavorare con la paura di essere aggrediti ogni giorno. Come FP CGIL facciamo appello a Sindaco e Prefetto affinché il servizio in strada della Società Partecipata sia oggetto di attenta e costante tutela da parte delle forze dell'ordine”.