Nocera: minacce e tassi usurai oltre il 60%, arrestato un 39enne In azione la polizia, vittima dello strozzino un imprenditore

Questa mattina gli agenti del commissariato di polizia di Nocera Inferiore hanno eseguito un'ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 39enne. E' indagato per il reato di usura, con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una persona che svolge attività imprenditoriale, e per il reato di estorsione.

Per farsi consegnare il denaro avrebbe infatti costretto, con reiterate minacce, la sua vittima a versare rate con altissimi interessi. Il 39enne pretendeva, in seguito a un prestito, che l'imprenditore di commercio di materiale edile, gli restituisse un importo nettamente superiore, con interessi ben oltre il 60%. Nel corso dell'esecuzione della misura i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un'arma con matricola abrasa e circa 50 grammi di cocaina.