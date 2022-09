Travolto da un'auto sul marciapiede, muore dopo 12 giorni in ospedale Battipaglia, la tragedia di Luigi Mainardi: il pensionato aveva 77 anni

E' deceduto dopo dodici giorni in ospedale Luigi Mainardi, il pensionato di 77 anni di Battipaglia che lo scorso 2 settembre venne travolto da un'auto mentre si trovava sul marciapiede.

L'incidente, così come ricostruito dai carabinieri della compagnia cittadina, si verificò in Via Ricasoli. Alla guida del veicolo un giovane, rimasto ferito nel sinistro.

A distanza di quasi due settimane, il tragico epilogo con la morte in ospedale del 77enne battipagliese.