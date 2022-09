Maltempo, a fuoco una palma colpita da un fulmine sul lungomare di Salerno Paura per gli automobilisti che percorrevano la strada

Paura questa mattina a Salerno. Il maltempo che si è abbattuto sulla città, con pioggia battente, tuoni e lampi, ha fatto registrare qualche disagio. Nel corso del violento acquazzone, un fulmine ha colpito una delle palme del lungomare Marconi, situata poco prima di un semaforo.

L'albero è andato in fiamme davanti agli occhi spaventati degli automobilisti che transitavano in zona. Le immagini di quanto accaduto hanno in poco tempo fatto il giro del web. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco per provvedere a domare le fiamme, con inevitabili disagi alla circolazione veicolare che ha subito qualche rallentamento.